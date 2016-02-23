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مرور السويس تستبعد 10 عاملين بالتراخيص ونقلهم لأعمال إدارية

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مرور السويس تستبعد 10 عاملين بالتراخيص ونقلهم لأعمال إدارية مرور السويس تستبعد 10 عاملين بالتراخيص ونقلهم لأعمال إدارية
صرح مصدر أمنى ان إدارة مرور السويس استبعدت 10 موظفين من ادارة التراخيص، وتم نقلهم لاماكن إدارية لا تجرى فيها اى تعاملات مالية .

وأوضح المصدر أن تلك الخطوة تأتى استكمالا لخطة مباحث المرور بقيادة المقدم شريف سلامة رئيس مباحث المرور، وباشراف العميد محمد الدفراوي قائد مرور السويس، لتطهير المرور بعد ضبط ضابط بإدارة التراخيص متهما بتقاضى رشوه مالية نظير تزوير أوراق تراخيص سيارات ملاكى غير مقيدة بسجلات المرور وليس لها ملفات .

وأشار المصدر الى أنه تم نقل الموظفين العشرة من قسم تراخيص الملاكى والجراج، الى أماكن إدارية أخرى، لتورطهم فى مخالفات إدارية ومالية، وتم الإستعانه بموظفين اخرين اكثر كفاءة ونزاهة بهدف حماية المواطنين.

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مصر 365