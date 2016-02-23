بالصور.. افتتاح المؤتمر الدولى للنانو تكنولوجى بجامعة جنوب الوادى بالغردقة

افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ظهر اليوم الثلاثاء فاعليات المؤتمر الدولى الثالث للنانو تكنولوجى وتطبيقاته، الذى تنظمه جامعة جنوب الوادى فى الفترة من 23-25 فبراير الجارى بمدينة الغردقة.

و أكد محافظ البحر الأحمر فى كلمته على أهمية التعاون المثمر مع جامعة جنوب الوادى، لخدمة وتنمية المحافظة، معرباً عن سعادته بتواجد العديد من الباحثين فى مجال النانو تكنولوجى، الذى يعد أهم مجالات العلم الحديث، الذى يجب تعميم تطبيقاته بشتى المجالات، مشيراً إلى استخدام محافظة البحر الأحمر للنانو تكنولوجى فى إعداد محطات للطاقة الشمسية سيتم افتتاحها قريباً بمنطقة حلايب وشلاتين حفاظاً على البيئة.

و أعرب محافظ البحر الأحمر عن ثقته بخروج ذلك المؤتمر بالعديد من التوصيات التي يمكن تطبيقها للحفاظ على بيئة محافظة البحر الأحمر وتنمية السياحة بها.

ومن جانبه أكد حفنى إسماعيل نائب رئيس جامعة جنوب الوادى على حرص الجامعة على انعقاد هذا المؤتمر بشكل دورى، و الذى يعد أحد المؤتمرات الرائدة التى تعقدها الجامعة، كما أن إقامته بمدينة الغردقة تأكيداً على أهمية هذه المدينة ذات الطبيعة الفريدة ورسالة الى الجميع للتأكيد على الأمن بها ومحاولة جاهدة من الجامعة لتنشيط السياحة.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بجهود محافظ البحر الأحمر لإنشاء جامعة وتخصيص 500 فدان أرض المحافظة على مساحة، مما سيعد إضافة كبيرة للتعليم الجامعى بمصر.

وأكد الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة السابق ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يغطى العديد من الموضوعات المتعلقة باستخدامات وتطبيقات تكنولوجيا النانو، ومنها النانو تكنولوجى والمواد الإبداعية وأيضاً موضوعات الصحة وتنقية المياه والتحديات الاقتصادية والتنمية المستدامة والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أنه يشارك بالمؤتمر 90 باحثا من دول مصر وانجلترا وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية والهند وتركيا والأردن، حيث يشارك بالمؤتمر باحثون من 13 جامعة حكومية مصرية وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والجامعة المصرية الروسية بالإضافة الى العديد من المعاهد والمراكز البحثية في تخصصات العلوم والزراعة والهندسة وطب الأسنان والآثار والطب البيطري.

وفي نهاية افتتاح المؤتمر أهدى الدكتور حفني اسماعيل نائب رئيس الجامعة درع الجامعة للواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والدكتور خالد مجسم الأستاذ بجامعة الملك سعود بالسعودية كما قدم محافظ البحر الأحمر درع المحافظة تقديراً على جهود الجامعة وذلك بحضور العديد الباحثين المشاركين بالمؤتمر.



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