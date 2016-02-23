أمن القاهرة يضبط سائق مدرسة خاصة بدون رخصة لدهس طفلين فى البساتين

لقى طفلان مصرعها اليوم، الثلاثاء، دهسا بأتوبيس مدرسة بالبساتين، وتم القبض على السائق والمشرفة، لاتهامها بالتسبب فى وفاة الطفلين.

بدأت الواقعة عندما تلقى المقدم وائل غانم، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، ومعاونه الرائد محمد السيسى، بلاغاً يفيد بقيام سائق أتوبيس مدرسة خاصة بإنزال طفلين أمام منزلهما بميدان الجزائر بدائرة القسم، وأثناء رجوع السائق للخلف قام بدهسهما مما أدى إلى مصرعهما فى الحال.

على الفور انتقل الرائد معتز إبراهيم، رئيس نقطة صقر قريش، والنقيبان أحمد جابر ومحمود قمحاوى ضباط قسم البساتين، وتبين مصرع كل من حمزة أيمن 8 سنوات وشقيقته خديجة 4 سنوات، وتم ضبط السائق محمد محمود، وتبين أنه يقود الأتوبيس بدون رخص، وضبط مشرفة المدرسة لاتهامها بالإهمال، وبمواجهة المتهمين أمام العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة البساتين، اعترفا بارتكاب الواقعة.

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