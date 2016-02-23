أخبار عاجلة

مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي : أنا بفكر قبل ما أتكلم مع جوزي علشان ردودي تبقى جاهزة -
«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محافظ البحر الأحمر يحيل واقعة صعق3 أطفال بكابلات كهرباء بالغردقة للنيابة

Google+ Print
محافظ البحر الأحمر يحيل واقعة صعق3 أطفال بكابلات كهرباء بالغردقة للنيابة محافظ البحر الأحمر يحيل واقعة صعق3 أطفال بكابلات كهرباء بالغردقة للنيابة
أحال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واقعة تعرض 3 أطفال للصعق الكهربائى فى كابلات كهربائية مكشوفة بمنطقة جبل العفش فى الغردقة للنيابة العامة.

كان تعرض مساء أمس الاثنين 3 أطفال بينهم شقيقان فى منطقة الدهار بالغردقة للصعق الكهربائى من كابلات كهربائية مكشوفة فى أحد شوارع المنطقة الجارى أعمال الصيانة بها، وتم نقل الأطفال الثلاثة إلى مستشفى الغردقة العام وأحدهم فى حالة خطرة.

تلقى الدكتور حسام جميل مدير مرفق الإسعاف إخطارا يفيد صعق 3 أطفال فى منطقة الدهار نتيجة ملامسة الكابلات الكهربائية المكشوفة، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى فى حالة صحية سيئة ويخضعون للعلاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365