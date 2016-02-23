محافظ البحر الأحمر يحيل واقعة صعق3 أطفال بكابلات كهرباء بالغردقة للنيابة

أحال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واقعة تعرض 3 أطفال للصعق الكهربائى فى كابلات كهربائية مكشوفة بمنطقة جبل العفش فى الغردقة للنيابة العامة.

كان تعرض مساء أمس الاثنين 3 أطفال بينهم شقيقان فى منطقة الدهار بالغردقة للصعق الكهربائى من كابلات كهربائية مكشوفة فى أحد شوارع المنطقة الجارى أعمال الصيانة بها، وتم نقل الأطفال الثلاثة إلى مستشفى الغردقة العام وأحدهم فى حالة خطرة.

تلقى الدكتور حسام جميل مدير مرفق الإسعاف إخطارا يفيد صعق 3 أطفال فى منطقة الدهار نتيجة ملامسة الكابلات الكهربائية المكشوفة، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى فى حالة صحية سيئة ويخضعون للعلاج.