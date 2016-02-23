دفن حفيد حسين سالم فى مدريد اليوم.. والعزاء غدا

قال خالد سالم نجل رجل الأعمال الهارب حسين سالم فى إسبانيا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": "الصلاة على ابنى غدا الأربعاء فى مسجد "إم 30" فى مدريد، والدفن اليوم بعد صلاة الظهر.. والعزاء يوم الأربعاء فى المنزل".

كانت مصادر مقربة من أسرة رجل الأعمال المصرى الهارب فى إسبانيا حسين سالم، قد أكدت وفاة حفيده حسين من نجله خالد مساء أمس بمنزله بإسبانيا عن عمر يناهز 15 عاما، بعد معاناة قصيرة مع المرض، حيث اكتشفت أسرته فجأة إصابته بمرض خطير"سرطان الدم" منذ عدة أيام بعد أن ظهر عليه التحول الشديد وبعد عمل التحاليل اللازمة، تبين إصابته بهذا المرض.

- وفاة حفيد حسين سالم بأسبانيا عن عمر 15 عاما