بالفيديو: «طرق دبي» تدشن أول مظلة ذكية لمستخدمي الحافلات

دشن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أول مظلة مكيفة ذكية لمستخدمي حافلات المواصلات العامة في منطقة جميرا مزودة بالإنترنت المجاني، وتقدم خدمات متنوعة للجمهور، وتعد هذه المظلة واحدة من بين 100 مظلة ذكية موزعة على أكثر من 15 منطقة بدبي.

وقال الطاير: يعد مشروع المظلات المكيفة الذكية الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع شركة (رايت أنجل)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، جزء من مبادرات هيئة الطرق والمواصلات لدعم جهود حكومة دبي في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، التي تقدم خدمات للجمهور على مدار الساعة، كما يأتي المشروع لتحقيق أحد أهم الغايات الاستراتيجية للهيئة، وهي (إسعاد السكان)، وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل الجماعي في دبي، من خلال تطوير مرافق المواصلات العامة وتحويلها الى مرافق ذكية تسهم في تحقيق الرضا بين مستخدمي المواصلات العامة، فضلاً عن العمل المتواصل في تطوير البنية التحتية لمرافق المواصلات العامة بشكل ابداعي أسوة بمحطات المترو.

وأضاف: وضعت الهيئة برنامج زمني لتنفيذ 100 مظلة مكيفة ذكية، حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ 25 مظلة في نهاية شهر فبراير الجاري، فيما سيتم الانتهاء من تنفيذ 75 مظلة في نهاية شهر مارس المقبل، مشيراً إلى أنه تم اختيار مواقع المظلات بناءً على معايير السلامة وأعداد مستخدمي المواصلات العامة حيث سيتم توزيعها على أكثر من 15 منطقة بدبي منها شارع الشيخ زايد، والوصل، وجميرا، وديرة، وأم الرمول، والقوز، والراشدية، والقصيص، والعوير، والنهدة، والسطوة، والكرامة، والراس، والقرهود، والجافلية.

وأوضح مطر الطاير أن المظلة الذكية توفر خدمات واسعة، لمستخدمي الحافلات، ومنها خدمة الإنترنت المجاني (واي فاي الإمارات)، وذلك بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وكذلك خدمة بيع وإعادة تعبئة بطاقات (نول)، وتعبئة رصيد الهواتف المتحركة للشبكات المحلية والدولية، وخدمة دفع فواتير الجهات الحكومية والخاصة في داخل الدولة وخارجها، وخدمة شحن الهواتف المتحركة، إضافة إلى جهاز (الكيوسك الذكي)، وشاشات تفاعلية للدعاية والإعلان، وشاشات لتوفير المعلومات عن خدمات الهيئة، إلى جانب (ميني مارت) لبيع المرطبات والوجبات الخفيفة.

حضر حفل التدشين عدد من المديرين التنفيذيين في الهيئة، و فهد الحساوي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، و نكيل جاجموهان المدير التنفيذي لشركة (رايت أنجل).