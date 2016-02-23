عبدالله بن زايد: العيب ليس في عمل المرأة ولكنه في أن ننتقص من قيمتها

شدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، على ضرورة عدم انتقاص المرأة ومكانتها ، مؤكدا سموه في كلمة ألقاها في الافتتاح الرسمي لمنتدى المرأة العالمي بدبي، على أن العيب ليس في عمل المرأة ولكنه في أن ننتقص من قيمتها.

وقال سموه : "لا نريد رجلا كفؤا في أدائه وعمله فقط، فالأهم وجود الرجل والمرأة والكبير والصغير للنهوض بالدولة."

وأكد سموه على أن النهوض بالمرأة الإماراتية عمل جاد وممنهج ، مشيرا إلى أن الشيخة سلامة - والدة الشيخ زايد - غرست فيه حب الوطن والمواطنين والمواطنات، كما أنه "نشأ في بيت كان فيه الشيخ زايد والشيخة فاطمة شركاء في تربية الأبناء ومتابعة مسيرة البلاد."

وقال سموه: "كلنا لدينا سؤال حول التركيبة السكانية في دولة الإمارات ومن دون عمل المرأة تصبح المشكلة مضاعفة... كلنا نبحث عن نماذج تعمل لنهضة وتطوير البلاد من الجنسين... نقر بأن لدينا مشكلة في التركيبة السكانية، وبدون عمل المرأة تصبح المشكلة مضاعفة."

وأعرب سموه في ختام كلمته عن أمله في أن يستطيع هذا الحدث أن يرتقي بالمرأة، ويظهر مدى دعم وحماس الرجال.