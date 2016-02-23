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حمدان بن محمد يكرم لاغارد والملكة رانيا بوسام محمد بن راشد للمرأة

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حمدان بن محمد يكرم لاغارد والملكة رانيا بوسام محمد بن راشد للمرأة حمدان بن محمد يكرم لاغارد والملكة رانيا بوسام محمد بن راشد للمرأة

كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي،رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، كريستين لاغارد، مديرة عام صندوق النقد الدولي، والملكة رانيا العبدالله بوسام محمد بن راشد للمرأة.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه في منتدى المرأة العالمي الذي انطلق اليوم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمشاركة أكثر من ألفي مشارك من بينهم قادة وصناع قرار في القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة والعالم، وتعقد خلاله 40 جلسة يشارك فيها 100 متحدث من 70 دولة.

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