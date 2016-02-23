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مقتل شخص وإصابة آخرين بعد خروج قطار ركاب عن مساره في هولندا

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مقتل شخص وإصابة آخرين بعد خروج قطار ركاب عن مساره في هولندا مقتل شخص وإصابة آخرين بعد خروج قطار ركاب عن مساره في هولندا

أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام هولندية أن قطار ركاب هولنديا خرج عن القضبان يوم الثلاثاء بعد اصطدامه برافعة للصيانة أثناء ساعة الذروة مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عدة أشخاص آخرين.

وبحسب رويترز أظهرت صور للحادث الذي وقع في دالفسين على بعد 120 كيلومترا شرقي أمستردام أربع عربات ركاب مقلوبة على جنبها بعد التصادم مع الرافعة.

وأبلغ رئيس البلدية هان نوتين محطة إن.أو.اس الإذاعية الهولندية أن شخصا مات في الحادث. وتدير القطار شركة أريفا وهي أحد فروع شركة دويتشه بان الألمانية.

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم أريفا بشكل فوري للتعليق عما حدث.

 

 

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