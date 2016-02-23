عضو بالمجلس الرئاسى الليبى يتقدم باستقالته احتجاجا على دعم عمليات بنغازى

قدم عضو المجلس الرئاسى الليبى محمد العمارى استقالته من المجلس، وذلك احتجاجا على ما سماه بـ"دعم المجلس للعمليات الجارية فى بنغازى بليبيا".

وأوضح العمارى- فى كلمة وجهها للأعضاء الثلاثاء، أن أحد أسباب تقديم استقالته من المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق هو وصف رئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج لعملية الكرامة بـ"الانتفاضة"..

وأضاف "أنا لا أرضى أن أكون فى مكان يشرعن قصف المدنيين ويفتخر بقتل العلماء ويحتفى بهدم البيوت ويسعد بتشريد العائلات" حسب قوله. وتابع أن "دخولنا للحكومة كان من أجل حقن الدماء وتحقيق السلام مع حفظ الحقوق".

يذكر أن البرلمان الليبى سيصوت اليوم على حكومة الوفاق الوطنى بعد تقديم رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج برنامج الحكومة والسيرة الذاتية للوزراء.

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