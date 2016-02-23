بدء مؤتمر "التصدى للإرهاب.. مسئوليتنا" بمشاركة 25 دولة عربية وأجنبية بشرم الشيخ

بدأ منذ قليل عقد الجلسة الأولى لمؤتمر الشباب الدولى لأساليب التصدى لموجات الإرهاب والتطرف والذى يقام تحت شعار "التصدرى للإرهاب.. مسئوليتنا"، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال الفترة من 20 – 27 فبراير 2016 بالقاهرة وشرم الشيخ بمشاركة 24 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى مصر

وكان المركز الأولمبى بالمعادى استضاف الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أمس بحضور اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، وبحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والسفير بدر الدين علالى، الأمين المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، الدكتور محمد داوود نائبا عن وزير الداخلية، وعدد من سفراء الدول المشاركة.

وتقام اليوم استكمال أولى جلسات المؤتمر بمدينة شرم الشيخ بعنوان "التطور التاريخى والفكرى المغذى لجذور الإرهاب فى المجتمعات الإنسانية والعربية والدولية.

ومن جانبها قالت الدكتورة أمل جمال، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، ومدير الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، إن المؤتمر يعد مؤتمر لشباب الدول العربية والأوروبية للتعرف على أساليب التصدى لأوجه الإرهاب والتطرف، وضع رؤيه مستقبلية من منظور شبابى لمواجهة الإرهاب .

وأضافت أن من أهداف المؤتمر التعرف على التطور التاريخى للإرهاب والتطرف.

والتعرف على أهمية دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى فى تشكيل الوعى والتصدى لأوجه الإرهاب والتطرف ووضع رؤية مستقبلية من منظور شبابى لمواجهة الإرهاب.

وأشارت إلى أن محاور المؤتمر تدور حول التطور التاريخى والفكرى المغذى لجذور الإرهاب فى المجتمعات الإنسانية العربية و الدولية.

وتأثير وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى فى تشكيل الوعى للتصدى لأوجه الإرهاب والتطرف ودور المؤسسات الدينية، والمجتمع المدنى فى تجديد وتحديث الخطاب الموجه للشباب لمواجهة الفكر المتطرف ووضع رؤية مستقبليه من منظور شبابى لمواجهة الإرهاب "أساليب مبتكرة".

وأكدت أن المؤتمر سيتضمن ورش عمل وجلسات متنوعة يديرها متخصصون وبحضور الوفود المشاركة فى فعاليات المؤتمر.

وأضافت أن من بين الدول المشاركة هى إسبانيا وباكستان وجيبوتى والسودان وفلسطين والصومال ورواندا والكونغو وبوروندى وتنزانيا والسودان وإريتريا وكينيا وإثيوبيا وأوغندا والإمارات واليمن وتونس والبحرين والأردن وليبيا و لبنان و السعودية و البحرين بالإضافة إلى مصر.



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