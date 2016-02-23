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جامعة أسيوط تعلن طرح فرص لتدريب الباحثين والطلبة الصيادلة

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جامعة أسيوط تعلن طرح فرص لتدريب الباحثين والطلبة الصيادلة جامعة أسيوط تعلن طرح فرص لتدريب الباحثين والطلبة الصيادلة
أكد الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب استعداد القسم لطرح فرص لتدريب طلبة كلية الصيدلة بجامعة أسيوط، سواء فى المرحلة الجامعية أو الباحثين فى مرحلة الدراسات العليا، وذلك من خلال برامج تدريبية بوحدة الصيدلة الاكلينيكية الملحقة بالقسم والتى تعد أكبر وحدة من نوعها فى صعيد وهذا بالتعاون والتنسيق مع الأساتذة بكلية الصيدلة ، موجهاً الشكر لكل من دعم وساهم بجهده أو تبرعه لإنشاء الوحدة على هذا النحو المتقدم من الإمكانيات الحديثة.

جاء هذا خلال افتتاح المؤتمر الدولى السابع لقسم علاج الأورام والطب النووى بجامعة أسيوط، والمنعقد تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب.

وأكد شحاته أهمية المؤتمر السنوى للقسم والذى يناقش فى نسخته السابعة أحدث الأبحاث التى أجريت فى مجال علاج الأورام خلال عام 2015 ، وذلك من خلال عدة محاور تتضمن سرطان الثدى والجهاز الهضمى والتناسلى وسرطان الدم والرئة وأورام الرأس والرقبة وذلك بمشاركة حشد كبير من الأساتذة والمتخصصين من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وأشادت الدكتورة مها كامل غانم وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما يقوم به للقسم علاج الأورام بكلية الطب من دور رائد، ليس على المستوى الإكلينيكى فقط لكن أيضاً فى النهوض بمسيرة علاج الأورام وذلك بفضل ما يقدمه من خدمة صحية متقدمة لجميع المرضى من بنى سويف وحتى أسوان، وذلك بالتعاون مع معهد جنوب مصر للأورام معربة عن أملها فى توفير الدعم والرعاية المطلوبة واللازمة لتطوير القسم وتحديث خدماته وذلك بما يعود بالنفع لصالح مرضى الصعيد ويساهم فى تخفيف آلامهم.

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مصر 365

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