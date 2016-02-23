كوبر يتحدث عن ميزة صلاح والنني المشتركة

الأمر لا يتعلق فقط باللعب في روما وأرسنال، يجد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر ميزة مشتركة بين محمد صلاح ومحمد النني.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي: "بالتأكيد، يستفيد المنتخب من لعب صلاح والنني في أكبر الأندية الأوروبية".

واستدرك "ولكن الميزة المشتركة بينهما هي التواضع الكبير، فلا يشعرا بأنهما أعلى من اللاعبين الآخرين في المنتخب".

وأكمل "اندماجهما يكون سريعا معنا من أجل مصلحة الفريق".

وأشار كوبر إلى أنه يتابع كل اللاعبين المصريين المحترفين، من أجل اختيار الأنسب لقائمة مباراة نيجيريا.

وأكد المدرب الأرجنتيني على أنه يسعى حاليا إلى إيجاد وقت من أجل السفر إليهم لمتابعتهم عن قرب.