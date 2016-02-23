الرجيم قليل الكربوهيدرات والسكريات يخفف أعراض القولون العصبى

أشار الباحث "ببير نيس" المتخصص فى علم الغدد الصماء والتغذية بباريس، إلى أن تقليل استهلاك الكربوهيدرات والسكريات قصيرة السلسلة، والتى تعد قابلة للتخمر فى الأمعاء بواسطة البكتيريا، يساعد فى تخفيف أعراض القولون العصبى والوقاية منها كالغازات وآلام البطن، وكذلك اضطرابات الجهاز الهضمى كمشاكل الجلد والصداع.

وأظهرت التجارب العلمية أن اتباع الحمية الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات والسكريات التى يتم تخميرها فى الأمعاء بواسطة البكتريا وأنواع من الخضروات والفاكهة التى تحتوى على أنواع السكريات مثل لافركتوز الموجود فى التفاح والبطيخ والمانجو واللاكتوز الموجود فى القمح والشعير والثوم والبصل والجلاكتانز فى البقوليات مثل الفول والعدس وفول الصويا والفاصوليا والحمص والبوليولات الموجود فى الأفوكادو والمشمش والخوخ والكرز، تساعد فى تخفيف أعراض القولون العصبى.

وأِشار الباحث إلى أن الأمر يحتاج إلى التقليل منها، خاصة وأن هناك أصنافا عديدة من هذه الأغذية مفيدة للجسم والجهاز الهضمى تحديدا وبشكل خاص للبكتيريا النافعة فيه، كما تعد الكربوهيدرات المصدر الرئيسى للطاقة فى الجسم.

وأشارت التجارب إلى أن أنواعا من الكربوهيدرات التى أطلق عليها الفود ماب لا يتم امتصاصها بشكل كامل فى الأمعاء ويتم تخميرها بشكل سريع بواسطة البكتريا فى الأمعاء ما ينتج عنه أعراض متلازمة القولون العصبى واضطراب الجهاز العصبى لذلك يجب اتباع حمية غذائية قليلة الفود ماب.

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