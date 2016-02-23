بالصور.. وقفة لـ26 عاملا من مصنع "شيبسى أسيوط" احتجاجا على فصلهم دون أسباب

نظم عدد من العاملين بمصنع "شيبسى أسيوط" وقفة احتجاجية أمام المصنع بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر، وذلك احتجاجا على فصل 26 عاملا من العاملين بخط الإنتاج بالمصنع دون أسباب حقيقية ودون وجه حق.

وقال العمال المفصولون، إننا نعمل بالمصنع تابعين لشركة "iBs" بخط الانتاج ما بين طهى وتغليف ومضى على عملنا سنوات داخل المصنع فمنا من قضى 10 سنوات عمل بالمصنع وأقل عامل فينا مضى على عمله عامين كاملين، ولكن نتقاضى أجورا زهيدة، حيث إن العامل يتقاضى 900 جنيه فقط، وفوجئنا بعد ذلك بأن أدارة الشركة عقدت معنا اجتماعا، وأبلغتنا بأن هناك خط إنتاج جديدا سيدخل المصنع، وبذلك سيكون هناك إغلاق للمصنع حتى الانتهاء منه، وخيّرونا ما بين البقاء فى منازلنا هذه المدة أو الذهاب إلى أحد فروع الشركة بالقاهرة، ولكن بذات الراتب، ولكن نظرا لغلاء المعيشة والسفر وقلة الأجر لم نذهب لفرع الشركة بالقاهرة، ولكن بدأنا نعرف بنية الشركة والمصنع فى فصلنا.

وأضاف العمال، توجهنا إلى مكتب العمل بأسيوط، وقام مكتب العمل بإجراء اتصال بإدارة المصنع إلا أن الإدارة أبلغت مكتب العمل بفصلنا نهائيا وأننا ممنوعون من دخول المصنع نهائيا.

وأوضح العمال أن مصنع الشيبسى معفى من الضرائب منذ 10 سنوات من المنطقة الاستثمارية بعرب العوامر، وهذا العام هو العام الأول الذى سيقوم بدفع ضرائب وبالتالى بدأ فى تصفية العمال.

وناشد العمال الدولة بالتدخل لمنع فصلهم كونهم مسئولين عن أسر واطفال بالمدارس سيؤثر ذلك بالسلب عليهم.



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