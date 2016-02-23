محافظ جنوب سيناء يكرم أبناء الشرطة المشاركين بمؤتمر الاستثمار فى إفريقيا

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، رجال الشرطة المشاركين بفعاليات مؤتمر الاستثمار فى إفريقيا.

جاء ذلك فى حضور اللواء مجدى موسى مدير الأمن وعدد من رجال الأعمال، حيث قدم المحافظ تحية شكر وإعزاز للقادة والضباط والأمناء والجنود لدورهم البارز والمميز، والذى أشاد به الجميع خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار فى إفريقيا.

وأكد أنه رغم عظم التحديات التى تواجهنا، إلا أنه فى ثقة تامة من أن رجال الشرطة يدا بيد مع رجال القوات المسلحة، قادرون على حمايتنا، وأنهم أول من يدفع الثمن من دماء وجهد فى سبيل عزة وطننا الحبيب مصر، وأن شعبنا العظيم لديه من الوعى ما يستطيع به التمييز ما بين الحقيقة والخداع، وأن الظروف التى تمر بها العديد من الدول المجاورة من خراب ودمار نتيجة فقدانهم لشرطتهم وجيشهم أبلغ دليل على ذلك، ثم قام المحافظ بتكريم المتميزين منهم، كما أمر بتقديم معونات غذائية ومبالغ مالية للأفراد والجنود.

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