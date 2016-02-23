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وفد منظمة الصحة العالمية يزور قرية دشلوط بأسيوط للوقوف على الوضع الصحى للقرية

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وفد منظمة الصحة العالمية يزور قرية دشلوط بأسيوط للوقوف على الوضع الصحى للقرية وفد منظمة الصحة العالمية يزور قرية دشلوط بأسيوط للوقوف على الوضع الصحى للقرية
أجرى وفد تابع لمنظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة أسيوط والإدارة الصحية بمركز ديروط، زيارة مستشفى الحميات بالمركز وكذلك مركز صحة الأسرة بالوحدة المحلية لقرية دشلوط للوقوف على الوضع الصحى بالقرى التابعة للوحدة.

وقال أيمن محروس رئيس مركز ومدينة ديروط ، فى بيان اليوم، إن وفد منظمة الصحة العالمية قام بمتابعة سجلات الحالات المرضية والفحوص المعملية السابقة كما قامت وحدات الملاريا بحملات تطهير واسعة بقرية دشلوط فضلاً عن إجراء العديد من الفحوصات لأهالي القرية للإطمئنان على الحالة الصحية لأهالى القرية .

وأشار محروس إلى اهتمام المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بالتنسيق والتعاون مع وفد الصحة العالمية والتأكد من توفير الدعم اللازم لهم لمتابعة اعمالهم والاطمئنان على الوضع الصحي كما شدد المحافظ على ضرورة توعية وإرشاد المواطنين بالوقاية من الأمراض وتوفير إحتياجات المستشفيات وتقديم كافة الدعم لها.

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