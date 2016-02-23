رئيس الأكاديمية العربية: نحرص على خدمة البلاد لنشر الرسالة العلمية

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، قرب الإنتهاء من إنشاء مقر الاكاديمية الدائم بجنوب الوادى، مشيراً إلى أن الأكاديمية تحرص على خدمة مصر والوطن العربى وتقديم كل ما لديها من اجل استمرار تلك الرسالة.

واشار رئيس الأكاديمية فى بيان اليوم، أن هذا المقر تم البدء فى إنشائه العام الماضى وحرصت الأكاديمية على أن يكون هذا المقر مبنى على احدث طراز، وبه كل مقومات التى تساعد على تقديم تعليم متطور وعالى الجودة كعادة الأكاديمية، مضيفاً أن هذا المقر سيتم الإنتهاء منه فى هذا العام ومؤكداً أن زيارة وزير التعليم العالى ومحافظ اسوان للمقر ومشاهدة ما تم إنجازه يؤكد ثقة المسؤلين فى ما تقدمه الأكاديمية لأبناء مصر والوطن العربى.

وقال رئيس الأكاديمية، إن تخرج الطلاب يمثل يوم الحصاد للخريجين واسرهم والذين قدموا وساعدوا بكل ما لديهم من اجل رؤية ابنائهم فى يوم تخرجهم، مشيرا إلى أنه على ثقة بأن الخريجين سيكونون خير سفراء لها فى اعمالهم المستقبلية.

يذكر أن الاكاديمية العربية للعولم والتكنولوجيا احتفلت بتخريج 76 طالب مصرى وسودانى بفرع الجامعة بالوادى الجديد، وحضر الاحتفالية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، اللواء مجدى حجازى محافظ اسوان والدكتوراشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات ،الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية.