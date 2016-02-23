بالصور.. وقفة لسائقى التاكسى بالسويس بسبب الليموزين

نظم سائقو سيارات التاكسى بالسويس وقفة احتجاجية بميدان الترعة بالسويس ظهر اليوم، بسبب تشغيل سيارات الملاكى أجرة داخل المدينة.

وقام السائقون بتنظيم وقفة بميدان الترعة باستخدام السيارات التاكسى، مطالبين بضرورة قيام إدارة مرور السويس بالتصدى لظاهرة انتشار السيارات الملاكى (الليموزين) التى تعمل بالطرق داخل المحافظة.

>وقام رئيس مباحث مرور السويس الرائد شريف سلامة بالانتقال إلى موقع الوقفة الاحتجاجية والاجتماع مع السائقين لإنهاء الأزمة.

فيما انتقد المواطنون بمحافظة السويس ما يقوم به سائقو التاكسى من قطع الطريق، خاصة أن سائقى التاكسى هم المتسببون فى لجوء المواطنين لسيارات الليموزين بسبب عدم التزام سيارات الأجرة "التاكسى" بأجرة موحدة، وطلب مبالغ كبيرة نظير نقل المواطنين داخل المدينة، حسب قول المواطنين.



>