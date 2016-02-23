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الزراعة تختار 90 مزارع بالوادى الجديد لتنفيذ زراعات بالرى الحديث

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الزراعة تختار 90 مزارع بالوادى الجديد لتنفيذ زراعات بالرى الحديث الزراعة تختار 90 مزارع بالوادى الجديد لتنفيذ زراعات بالرى الحديث
قال الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد، إنه يتم اختيار 90 مزارع بمختلف مراكز المحافظة لتنفيذ تجربه الزراعة بشبكات الرى الحديث وزراعة محاصيل تناسب التربة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل اختيار 40 مزارع وجاري اختيار 50 أخرين .

وأضاف عبد الوهاب فى بيان له اليوم، أنه سوف يتم دعم الفلاحين بتقاوي محسته من إنتاج مديرية، مؤكدًا أن المديرية نفذت عدة دورات تدريبية استفاد منها 60 مهندس ومشرف زراعي بهدف رفع المستوي المهارى لهم في الزراعة والوقوف علي كيفية طرق مكافحة آفات المحاصيل الزراعية بأنواعها بالإضافة إلي قيام المديرية بالإعداد والتجهيز لتنفيذ زيارات ميدانية لهم ببعض المواقع خاصة التي تعمل بالطاقة الشمسية .
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