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بروتوكول تعاون بين ثقافة المنوفية وجمعية الصحفيين النقابيين

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بروتوكول تعاون بين ثقافة المنوفية وجمعية الصحفيين النقابيين بروتوكول تعاون بين ثقافة المنوفية وجمعية الصحفيين النقابيين
وقع اليوم فرع ثقافة المنوفية تحت رئاسة سامى حنفى أبو المجد بروتوكول تعاون مع جمعية الصحفيين النقابيين بالمحافظة، برئاسة الزميل محمد الشامى مدير مكتب أخبار اليوم، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك على هامش مهرجان شعر العامية بمدينة أشمون، بحضور أعضاء مجلس الإدارة حسام حشاد الأخبار المسائى ومحمد العيسوى الأهرام.

وشهد توقيع البروتوكول عبدالله الشيخ رئيس مجلس مدينة أشمون والنائب محمود محيى الدين عوض عضو مجلس النواب والشاعر إبراهيم رضوان رئيس المهرجان ومحمد المخزنجى رئيس نادى الأدب المركزى بالمنوفية والشاعر الكبير فوزى عبدالغفار.

ويتضمن بروتوكول التعاون على تبادل الخبرات بين قطاع الثقافة وجمعية الصحفيين النقابيين بالمنوفية، وذلك بعقد دورات تدريبية للمسئولين الإعلاميين بالمواقع الثقافية، بالإضافة إلى مشاركة الجمعية فى جميع الفعاليات الثقافية والفنية والتى ينظمها قطاع الثقافة بالإقليم.

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