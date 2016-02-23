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ضبط 71 قضية تموينية و20 طن دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بأسيوط

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ضبط 71 قضية تموينية و20 طن دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بأسيوط ضبط 71 قضية تموينية و20 طن دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بأسيوط

>تمكن ضباط مباحث بأسيوط بالتنسيق مع مديرية الصحة والتموين والطب البيطرى من ضبط 71 قضية تموينية متنوعة و20 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء.

قال العميد عصام ابوشقة مدير ادارة مباحث التموين بأسيوط ،أن تلك الحملات تمكنت من ضبط 71 قضية تموينية متنوعة بمراكز ديروط والقوصية من بينها قضايا عدم الإعلان عن وعدم حمل شهادة صحية وإدارة مخبز بدون ترخيص وانتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وادارة منشأة بدون ترخيص .

وأضاف مدير مباحث التموين بأسيوط إنه تم ضبط 20 طن و500 كيلو دقيق بلدى استخراج 82% بحوزة بعض الاشخاص قبل بيعها في السوق السوداء بغرض التربح المادي غير المشروع مشيراً إلى التحفظ على المضبوطات ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 102 لسنة2011 حيث جاري عرض تلك المخالفات والمضبوطات والمتهمين على النيابة العامة .
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مصر 365

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