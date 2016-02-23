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تأجيل محاكمة 213متهمًا في «بيت المقدس» لـ 16مارس

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تأجيل محاكمة 213متهمًا في «بيت المقدس» لـ 16مارس تأجيل محاكمة 213متهمًا في «بيت المقدس» لـ 16مارس

متهمي -أنصار-بيت-المقدس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، لجلسة 16مارس لاستكمال سماع شهود الإثبات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والإنضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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