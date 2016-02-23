القبض على 5عاطلين وطالب بحوزتهم حشيش وهيروين وأقراص مخدرة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز، من القبض على عاطلين من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين و الأقراص المخدرة، بقصد الإتجار فى حملة أمنية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، مفادها قيام المتهم" محمود. م" 32 سنة عاطل مقيم الكيلو 14 ــ دائرة مركز القنطرة غرب، مطلوب ضبطه وإحضاره فى الجناية رقم 5838 لسنة 2015 مركز القنطرة غرب، بتهمة "مخدرات"، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من ناحية محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى عقب تقنين الإجراءات ــ تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر، أسفرت إحداها عن ضبطه بناحية طريق الكيلو 11 ــ دائرة قسم ثان وبحوزته ( 18 ) كيس بداخل كل منها قطع حجرية من جوهر الهيروين المخدر، وزنت جميعها حوالى " 350 جرام " وكذا ميزان حساس ومبلغ مالى 180 جنيها و ( 2 ) تليفون محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والميزان الحساس لاستخدامه فى تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفونات المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم أول مفادها قيام المتهم " محمد. ع" 31سنة عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً الأقراص المخدرة، و عقب تقنين الإجراءات ــ تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه سالف الذكر، أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته ( 74 ) قرص مخدر ومبلغ مالى قدره 60 جنيها، وتليفون محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان من ضبط المتهم "محمد. ف" 37سنة عاطل مقيم البلابسة دائرة القسم، وبحوزته ( 100) قرص مخدر، ومبلغ مالى قدره 60 جنيها، وتليفون محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز فايد من ضبط المتهم " حسن. أ" 39 سنة عاطل مقيم سرابيوم ــ دائرة مركز فايد وبحوزته ( 355 ) قرص مخدر، ومبلغ مالى قدره 250 جنيها وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وأثناء قيام ضباط وحدة مباحث قسم أول بفحص وتفتيش المترددن على ديوان القسم لزيارة ذويهم المحبوسين بالقسم تم ضبط كل من المتهم "محمد. ع" 42 سنةعاطل مقيم شارع الجمهورية ــ دائرة قسم ثان، والمتهم" أحمد .ح" 23 سنة طالب مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان أثناء زيارتهم لأحد المحبوسين ويدعى" محمد. م " والمحبوس على ذمة القضية رقم 666 لسنة 2016 جنايات قسم أول بتهمة ( مخدرات وسلاح نارى )، وبتفتيش الزيارة ( علبة حلويات ــ تورتة ) عُثر بداخلها على( 2 ) قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى ( 15 جرام ) و ( 53 ) قرص مخدر.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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