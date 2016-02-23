ضبط هارب من 60 سنة حبس فى قضايا تبديد وشيكات بدون رصيد بالإسكندرية

تمكن ضباط "مباحث تنفيذ الأحكام" بقسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية من ضبط "خالد .ع " - 43 سنة صاحب شركة مقاولات، مقيم دائرة القسم، محكوم عليه فى عدد "80" حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "تبديد- شيكات"، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة "60" سنة، و"محمد . ط"- 37 سنة نقاش مقيم دائرة قسم شرطة ثان المنتزة محكوم عليه فى عدد "58" قضايا حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا " مبانى " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة "20" سنة.

كما تمكن ضباط مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة باب شرقى من ضبط " حسين.ى"- 43 سنة مقاول مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى عدد "20" حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "تبديد" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة "32" سنة.

وتمكن ضباط مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة اللبان من ضبط "نور الدين. ع"- 29 سنة عاطل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "قتل" غيابياً بالحبس لمدة 7 سنوات.

وألقى ضباط المباحث القبض على "محمد. ق"- 38 سنة عامل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى عدد " 16 " حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا " تبديد " بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة " 20 " سنة.

وتمكن النقيب أحمد الديب – الضابط بإدارة البحث الجنائي المعين بنقطة التفتيش الأمنيه " منفذ أبيس "دائرة قسم شرطة ثان الرمل من ضبط "مصطفى . ح"- 37 سنة مزارع مقيم حوش عيسى - محافظة البحيرة محكوم عليه فى عدد " 7 " حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا " تبديد – سرقة بالإكراه "منهم القضية جنايات مركز حوش عيسى بأمن البحيرة غيابياً بالحبس لمدة 3 سنوات.