النيابة تؤكد استشهاد أحد شهود «أنصار بيت المقدس»

قدم ممثل النيابة في مستهل جلسة اليوم، من محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً “أنصار بيت المقدس”، ما يفيد إستشهاد الرائد بالأمن الوطني “محمد عمر على الألفي” ، شاهد الإثبات بالقضية.

وبدأت المحكمة ، بعد إشار النيابة ، سماع شهادة ضابط الأمن الوطني أحد مجري التحريات بالقضية، ويذكر أن المحكمة قد حظرت في وقت سابق نشر شهادات الشهود.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.