"وفد الفيوم": ليس لدينا موقف مناهض للمحافظ ونمد يدنا للتعاون

أصدرت اللجنة العالمة لحزب الوفد بمحافظة الفيوم، بيانا اليوم، أكدت فيه إن الحزب يعلم تماماً الظروف التى تمر بها البلاد وحجم المخاطر والتحديات التى يواجهها الوطن والتى بذل حزب الوفد بكل مؤسساته الكثير من الجهد لدعم الدولة من أجل تجاوز هذه الفترة العصيبة والإنطلاق منها إلى مرحلة جديدة عنوانها الأمل والطموح والسعى نحو غداً أفضل.

وذكر البيان، أن الحزب وهو يمتلك هذه الرؤية الوطنية المتجرده لايمكن أن يكون معولاً للهدم أو من أولائك الساعين لإشاعة مناخ من القلق والتوتر وعدم الإستقرار، ولقد حاول شباب الحزب وهم جزء من الكيان الكبير للوفد ترجمه حماسهم ومشاعرهم الوطنية المخلصة نحو بلادهم ومحافظتهم ، عن طريق عمل إيجابى من خلال تبنى حملة تحت عنوان "الفيوم مدينة نظيفة" وبدلاً من آن تواجه هذة الرغبة النبيلة بكلمة شكر وتقدير من المسؤلين بالمحافظة قُبلت بنوع من التجاهل.

وقالت اللجنة العامة للحزب، إن الحزب يؤكد أنه ليس له موقف مناهض ومضاد للمستشار وائل مكرم نبيه محافظ الفيوم، ونحن فقط لدينا عدد من التحفظات على مجمل الأداء العام خلال الفترة الأولى ولدينا تحفظات على موقفة من الأحزاب الموجوده بالفيوم، ولكننا مع هذا وإنحيازاً لمصلحة الفيوم فإننا لن نكون اليد اللتى تدفع للخلف ولن نكون الحجر اللذى يلقى فى الظهر نحن أيضاً كنا نتمنى أن يكون تجديد الثقة فيه فى حركة المحافظين الأخيرة مفتاحاً لتجاوز أداء الفترة الماضية وفتح صفحة جديدة عنوانها وضع الفيوم فى بؤرة إهتمام الدولة، ونحن نرى آن الفرصة لا تزال قائمة لكى نتعاون جميعاً أحزاباً ونواباً وإعلاماً وحركات وقوى سياسية مع التنفيذيين من أجل مستقبل أفضل لمحافظة الفيوم .

وأكد البيان، أن الدكتور صابر عطا، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم تلقى إتصالاً هاتفياً من محافظ الفيوم واللواء خالد الجبرتى ، السكرتير العام للمحافظة لتوضيح الموقف والاتفاق علي موعد للاجتمع بقيادات الحزب.