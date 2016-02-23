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المجمع الإعلامى بالإسماعيلية يدشن حملة الإصلاح الإدارى بالأجهزة الحكومية

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المجمع الإعلامى بالإسماعيلية يدشن حملة الإصلاح الإدارى بالأجهزة الحكومية المجمع الإعلامى بالإسماعيلية يدشن حملة الإصلاح الإدارى بالأجهزة الحكومية
قالت عواطف أندراوس، مدير عام المجمع الإعلامى بالإسماعيلية، إن المجمع دشن حملة الإصلاح الإدارى بالأجهزة الحكومية بحضور عدد من خبراء التنمية تحت رعاية اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية.

وأشارت أندراوس إلى أن الحملة بدأت فعاليتها على مدى يومين بمجلس مدينة الإسماعيلية ونادى البلدية بالشيخ زايد وبحضور الدكتور مدحت محمود خبير التنمية البشرية وبمشاركة 40 من العاملين بمجلس المدينة والأحياء ومجالس قرى المحافظة، وأعدت اللقاء سميرة عبد العال أخصائى إعلام بالمجمع.

وأضافت أندراوس أن النقاش دار حول طرق تطوير وتحسين كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة والتعرف على المعوقات التى تقابل الأداء بالعمل الحكومى وكيفية التغلب عليها وتنمية مهارات التواصل لدى العاملين بالأجهزة الحكومية، وأن الحملة تواصل فعاليتها الأسبوع القادم للعاملين بمديرية الضرائب العقارية.

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