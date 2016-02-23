محافظ سوهاج يصدر حركة تغييرات بين رؤساء وسكرتيرى الوحدات المحلية للقرى

أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتكليف أبو النصر ناصر عبدالعزيز من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لشغل وظيفة رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد حمزة بمركز المنشاة، وضياء الدين أبو العلا حامد من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لشغل وظيفة رئيس الوحدة المحلية لقرية الزوك الغربية، مركز المنشاة.

كما تم تكليف احمد السيد محمد، سكرتير قروى أولاد إسماعيل لشغل وظيفة رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد إسماعيل، مركز المراغة وعبدالرحيم يونس سيد، سكرتير قروي بنجا لشغل وظيفة رئيس الوحدة المحلية لقرية بنجا، مركز طهطا وعبدالصمد حسين محمد محمد – من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا للعمل لشغل وظيفة رئيس الوحدة المحلية لقرية عرابة أبيدوس، مركز البلينا وابوالسعود حافظ أحمد، من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام لشغل وظيفة رئيس الوحدة المحلية لقرية بيت علام ، مركز جرجا".

وذكر بيان للحافظة اليوم، أن المحافظ أصدر أيضا قرارًا بتعيين الاتى اسماءهم بوظيفة سكرتير وحدة محلية وهم :"رأفت عبدالله محمد، من العاملين بالوحدة المحلية لمركز مدينة سوهاج لشغل وظيفة سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج وأسعد حسين حسين حسانين - من العاملين بالوحدة المحلية لمركز مدينة أخميم لشغل وظيفة سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم".

كما تم تعييم الآتى أسماءهم مساعدى لرؤساء الوحدات المحلية وهم محمود أحمد جبر إسماعيل - من العاملين بحي غرب سوهاج لشغل وظيفة مساعد لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ومصطفى فتحي محمد – سكرتير قرية بندار الكرمانية لشغل وظيفة مساعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج وأحمد السيد أحمد بخيت - من العاملين بديوان عام المحافظة لشغل وظيفة مساعد لرئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج ومجدى ماهر أحمد عبدالرحمن - من العاملين بالنيابة العامة لشغل وظيفة مساعد رئيس الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج وأشرف محمد على مهران - من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لشغل وظيفة مساعد لرئيس الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج ومحمود أحمد جبره إسماعيل - من العاملين بحي غرب سوهاج لشغل وظيفة مساعد لرئيس الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج.

وكلف محافظ سوهاج، الآتى أسماؤهم لشغل وظيفة سكرتيرى للوحدات القروية وهم إسحق كامل رمزي – من العاملين بالوحدة الملحية لحي شرق سوهاج – للعمل سكرتير الوحدة المحلية لقرية بندار الكرمانية- مركز سوهاج وخلف زوكي أحمد محمد – من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية لقرية بناويط – مركز المراغة وأشرف عبدالرحيم محمود – من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للعمل سكرتيرا للوحدة المحلية لقرية بنجا – مركز طهطا، وندب عادل فهيم خليل، رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد إسماعيل للعمل بديوان عام المحافظة " إدارة الميزانية" لظروفه الصحية، على ان يعمل بهذا القرار وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.

وقرر المحافظ ندب حسام محمدين مهران مدير عام الإدارة العامة للشئون الإنتاجية والاقتصادية بديوان عام المحافظة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه، وندب عادل عبد اللطيف عبد المنعم رئيس للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه للعمل بديوان عام المحافظة في إحدى الوظائف التي تناسب درجته المالية كما شمل القرار اخطار الأمانة العامة للادارة المحلية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.