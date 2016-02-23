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رئيس مركز طوخ يعلن الانتهاء من تطوير وتشجير مدخل المدينة

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رئيس مركز طوخ يعلن الانتهاء من تطوير وتشجير مدخل المدينة رئيس مركز طوخ يعلن الانتهاء من تطوير وتشجير مدخل المدينة
أعلن المهندس عبد البر حشيش، رئيس مركز ومدينة طوخ، الانتهاء من أعمال مشروع تطوير مدخل المدينة، مشيرا إلى أنه تم دهان وتشجير وتركيب لوحة إرشادية لمدينة طوخ بمدخل المدينة من على الطريق الزراعى السريع، وذلك فى إطار خطة المركز، وحرصا على ظهور الطرق ومداخل المدينة بالمظهر الجمالى اللائق.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم شن حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمختلف قرى المركز حيث أسفرت الحملة عن إزالة 30 حالة تعدى صادر بشأنها قرارات إزالة وتم فصل التيار الكهربائى عن المبانى القائمة بتوصيل التيار بالمخالفة.
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