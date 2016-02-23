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أمناء الشرطة بمطروح يؤيدون وزير الداخلية وينددون بالتجاوزات

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أمناء الشرطة بمطروح يؤيدون وزير الداخلية وينددون بالتجاوزات أمناء الشرطة بمطروح يؤيدون وزير الداخلية وينددون بالتجاوزات
أعلن أمناء وأفراد الشرطة بمديرية أمن مطروح، تأييدهم الكامل للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وللإجراءات التى يتخذها لضبط الأداء الأمنى، ومواجهة التجاوزات والأخطاء التى تصدر من بعض رجال الشرطة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح اليوم، مع أمناء وأفراد الشرطة من قوة المديرية، بنادى ضباط الشرطة الرياضى بمدينة مرسىى مطروح، لمناقشة متطلبات الأوضاع الأمنية الراهنة.

وأكد مدير الأمن على ضرورة بذل المزيد من الجهد، لتحقيق الأمن، وشدد على ضرورة حسن معاملة المواطنين، خلال تعاملهم مع الأجهزة الأمنية، فى جميع المواقع الشرطية، خاصة الخدمية منها.

ونبه على ضرورة ضبط النفس والتحلى بالخلق القويم وسعة الصدر وروح القانون، فى التعامل مع المواطنين فى مختلف المواقف.

من جانبهم طالب جميع الحضور من أفراد الشرطة بإرسال برقية تأييد للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، فيما يتم اتخاذه من إجراءات لضبط الأداء الأمنى، مؤكدين أن هناك بعض الأخطاء التى يرتكبها أشخاص غير مقدرين للرسالة السامية التى يعملون من أجلها، وهى حماية الشعب المصرى العظيم، وعليهم وحدهم تحمل تداعيات الأمر.

وأكد أمناء وأفراد الشرطة خلال الاجتماع، أنهم يشعرون باستياء كبير جراء ارتكاب عدد من المحسوبين عليهم، لوقائع غير مسئولة أضرت بسمعة جميع أفراد الشرطة، كما أكدوا على مواصلة التضحيات وبذل مزيد من الجهد.

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مصر 365