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بالصور.. المجلس القومى للمرأة بالسويس ينظم ندوة بعنوان "الأحوال الشخصية"

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بالصور.. المجلس القومى للمرأة بالسويس ينظم ندوة بعنوان "الأحوال الشخصية" بالصور.. المجلس القومى للمرأة بالسويس ينظم ندوة بعنوان "الأحوال الشخصية"
نظم المجلس القومى للمرأة فرع السويس، برئاسة المهندسة فوزية عبد الله، اليوم، الثلاثاء، ندوة بعنوان "الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة"، بقاعة المركز القومى بحضور عدد من الفتيات بالمديريات الخدمية.

حاضر فى الندوة إيهاب شعبان، محامى مكتب الشكاوى بالمجلس القومى، الذى تحدث عن انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة وانتشار التحرش فى مجتمع متدين بطبعه وسلوك ينفر من قيم وأخلاق مجتمع المصرى وعرض دور مكتب شكاوى المرأة فى استقبال الشكاوى ومتابعتها ومواجهتها، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، وتنفيذ الأحكام وتصدى لظواهر السلبية، بالتعاون مع قسم وحدة مكافحة العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان بمديرية الأمن السويس فى مواجهة الظواهر السلبية ضد المرأة.

وأعلن فى نهاية الندوة الخدمات التى يقدمها المكتب بالمجان فى استقبال وتلقى شكاوى وتقديم استشارات قانونية وأسرية، وتنفيذ الأحكام والتعسف الوظيفى، والعنف ضد المرأة ومواجهته.

حضر الندوة المهندسة فوزية عبد الله، أمين المجلس القومى للمرأة بالسويس، مكة عبد الوداد ،عضو لجنة الثلاثين بالمجلس، وتامر سعيد محامى بمكتب الشكاوى بالمجلس القومى.

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