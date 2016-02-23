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تحليل في الجول – محمد فاروق يشرح: لماذا اللعب بمهاجم واحد أفضل للأهلي.. ' تفكيك الحافلة '

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تحليل في الجول – محمد فاروق يشرح: لماذا اللعب بمهاجم واحد أفضل للأهلي.. ' تفكيك الحافلة ' تحليل في الجول – محمد فاروق يشرح: لماذا اللعب بمهاجم واحد أفضل للأهلي.. ' تفكيك الحافلة '

يرى مهاجم الأهلي السابق محمد فاروق، أن مباراة فريقه السابق أمام المصري البورسعيدي صعبة لأن الأهلي يتصدر الدوري وكل نقطة يفقدها لها ثمن غالي.

ويلتقي الأهلي بالمصري على استاد برج العرب مساء اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ7 للدوري المصري.

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وقال فاروق لـFilGoal.com: "الأهلي يضم كتيبة من أفضل المهاجمين في ، والتواجد الهجومي في منطقة جزاء الخصم أمر إيجابي، لكن يجب أن يكون هناك رغبة وإصرار وقتال أكثر للتسجيل".

وأضاف "أفضل اللعب بثلاثي خلف رأس حربة وحيد حتى لا أخسر لاعب قادر على الاختراق لحساب مهاجم ثابت".

وأردف "قدرة رمضان صبحي ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد وصالح جمعة على الاختراق ستكون مفيدة في مباراة كتلك".

وشرح "ذلك ينجح في تفكيك دفاعات أي منافس من اللذين (يركنون الحافلة) ويتكتلون بشدة أمام منطقة الجزاء".

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وأتم "بالتأكيد المباراة صعبة على الفريقين".

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