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' مصطفى فتحي أفضل بديل في العالم عكس شيكابالا '

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' مصطفى فتحي أفضل بديل في العالم عكس شيكابالا ' ' مصطفى فتحي أفضل بديل في العالم عكس شيكابالا '

يمتلك مصطفى فتحي جناح فريق الزمالك ومنتخب ميزة فريدة بين لاعبي العالم، وفقا لرؤية مدربه السابق بالنادي طارق مصطفى.

وتحدث طارق مصطفى عبر إذاعة "٩٠٩٠" قائلاً: "مصطفى فتحي أفضل بديل في العالم، وليس في مصر فقط".

وأضاف "لديه مهارات كبيرة تجعله يصنع الفارق بمجرد الدفع به من على مقاعد البدلاء".

وواصل مدرب الزمالك السابق "وليد صلاح الدين كان لديه نفس الميزة، مشاركته ١٥ دقيقة كانت كافية لتغيير سيناريو ونتيجة أي مباراة للأهلي".

واستدرك "أما شيكابالا، فالوضع معكوس تمامًا، إذا لم يشارك أساسيًا، فمن الأفضل عدم ضمه لقائمة الـ١٨ للمباراة من الأساس".

وأتم طارق مصطفى "لقد ظهر شيكابالا بمستوى جيد في بداية الموسم مع الإسماعيلي، لأنه كان يشارك أساسيًا، ونجح في استعادة جزء من قدراته، رغم ابتعاده فترة طويلة عن الملاعب".

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