الاتحاد: لا نفكر في إقالة بونتيس الذي يبني فريقا جديدا

أغلق محمود مشالي رئيس نادي الاتحاد السكندري الباب أمام إمكانية الاستغناء عن مدربه البرتغالي ليونيل بونتيس رغم سوء النتائج في المراحل الأخيرة من الدوري.

ونال زعيم الثغر ست هزائم متتالية في الدوري ليتجمد رصيده عند ٢٢ نقطة.

وفي هذا الصدد، قال مشالي: "بونتيس باق لنهاية عقده مع النادي، والذي يمتد لموسم ونصف، لأننا نثق بأنه مدرب جيد".

وأضاف في تصريحات لراديو "٩٠٩٠" اليوم الثلاثاء "لقد وضعنا معه خطة لبناء فريق جديد، وتقييمنا له لا يتوقف على النتائج فقط".

وتابع "لقد أدى الاتحاد مباراة جيدة أمام الزمالك، إلا أن التوفيق لم يحالفنا، حيث تصدت العارضة لفرصة، وتألق جنش في إنقاذ كرة أخرى بصعوبة بالغة".

وأتم رئيس الاتحاد السكندري تصريحاته "لا داع للقلق، مشوار الدوري لا يزال طويلاً، وتتبقى لنا ١٥ مباراة".