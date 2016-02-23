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عمرو بركات لـ في الجول: الدوري أهم للمقاصة من الكونفدرالية.. وهذا ما فعله جلال عقب تعادل الشرطة

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عمرو بركات لـ في الجول: الدوري أهم للمقاصة من الكونفدرالية.. وهذا ما فعله جلال عقب تعادل الشرطة عمرو بركات لـ في الجول: الدوري أهم للمقاصة من الكونفدرالية.. وهذا ما فعله جلال عقب تعادل الشرطة

قال عمرو بركات لاعب فريق مصر للمقاصة إن إنهاء الدوري في مركز متقدم أهم لفريقه من كأس الكونفدرالية الإفريقية، موضحا هدف فريقه في الدوري هذا الموسم.

وتعادل المقاصة في آخر ثلاث لقاءات له في الدوري، 1-1 أمام إنبي و2-2 أمام المصري و0-0 أمام اتحاد الشرطة.

وعن ذلك الأمر قال بركات لـFilGoal.com "أمام الشرطة تعادلنا بسبب الإجهاد، لأننا رجعنا من مباراة الدفاع الأثيوبي في الكونفدرالية وواجهنا المصري في مباراة جميلة ومفتوحة، وقبلها تعادلنا مع إنبي بسبب سوء التوفيق".

وعن موقف مدرب الفريق إيهاب جلال من توالي التعادلات قال "المدرب مستاء، دائما ما يحفزنا على الفوز وأن نفرق بالنقاط عن منافسينا".

وأكمل "جلال كان حزين جدا عقب التعادل بعد المصري، لكن بعد التعادل مع الشرطة لم يتحدث مع أحد تماما".

وأضاف "مازلنا في المركز الثالث، ونيتنا الحفاظ عليه وإنهاء الموسم فيه".

ويحتل المقاصة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة.

وأردف "الدوري لنا أهم من الكونفدرالية، المباريات كل 3 أيام والتركيز فيها أكبر".

وواصل "سنواجه سموحة ثم الأهلي، نطمح للفوز لأن ذلك سيساعدنا كثيرا".

وعن مباراة الفريق المقبلة في الكونفدرالية أمام الدفاع الأثيوبي بالفيوم قال "نتمنى تقديم عرضا قويا ونحقق الفوز، مازلنا في الأدوار الأولى ولم نحتك بالفرق القوية".

وكان المقاصة قد فاز في لقاء ذهاب الدور التمهيدي 3-1 في أديس أبابا.

وسجل بركات هدفا في اللقاء، فيما سجل 5 في بطولة الدوري حتى الآن كلهم من تسديدات بعيدة.

ويقول بركات "في كل مباراة أضع كل تركيزي في فوز المقاصة، يهمني بالطبع أن أكون هداف فريق، ومن ثم أفكر في لقب هداف البطولة".

ويتصدر النيجيري ستانلي مهاجم وادي دجلة قائمة هدافي الدوري بـ10 أهداف.

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