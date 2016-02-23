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الصحة العالمية: 17% من المصريين مصابون بالسكر و60% منهم لا يتلقون العلاج

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الصحة العالمية: 17% من المصريين مصابون بالسكر و60% منهم لا يتلقون العلاج الصحة العالمية: 17% من المصريين مصابون بالسكر و60% منهم لا يتلقون العلاج
قال جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية فى ، إن التقديرات الحالية تشير إلى أن 17% تقريبا من جميع البالغين المصريين مصابون بالسكرى، وما يزيد على 60% من مرضى السكرى لا يتلقون العلاج بسبب قلة وعيهم أو عدم قدرتهم على القيام بالفحوص الطبية المنتظمة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والذى يتم فيه الإعلان عن برنامج وطنى رائد لاستخدام الهواتف المحمولة بهدف زيادة حصول الناس على معلومات عن التدبير العلاجى لمرض السكرى، أن ذلك يضع ضغوطاً هائلة على نظام الرعاية الصحية فى مصر، ويُخلِّف آثاراً سلبية على نوعية الحياة التى يعيشها المصريون ويقلل سنوات عمرهم.

وتابع، هذا البرنامج الجديد لمكافحة السكرى عن طريق المحمول فى مصر جزء من حزمة كبيرة من برامج صحتك فى رسالة، التى تستهدف مكافحة الأمراض غير السارية أو المزمنة والوقاية منها.

وأوضح أنه أُقيمت شراكة فريدة للإشراف على هذا البرنامج جمعت بين ثلاث وزارات هى وزارة الصحة والسكان، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولى للاتصالات.

- "الصحة العالمية": ثلث ساعات الاستيقاظ يقضيها الأشخاص فى استخدام المحمول
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