"استئناف القاهرة" ترفض رد قاضى استشكال إسلام بحيرى على حكم حبسه

رفضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء الطلب المقدم من دفاع الباحث إسلام بحيرى، برد هيئة محكمة مستأنف مصر القديمة التى تنظر الاستشكال على الحكم الصادر بحبسه.

و قررت المحكمة تغريم إسلام البحيرى الذى يقضى عقوبة الحبس لمدة عام فى اتهامه بازدراء الدين الإسلامى 1000 جنيه.

>كانت محكمة مستأنف مصر القديمة قضت فى أواخر شهر ديسمبر الماضى، بقبول الاستئناف المقدم من الباحث إسلام البحيري على حكم حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الدين الإسلامى، وقامت بتخفيف الحكم عليه لعام واحد.

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