البترول توقع اتفاقية قرض بـ1.2 مليار دولار مع 3 بنوك دولية لتوسعات "ميدور"

وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقا مبدئيا مع البنوك المقرضة لتمويل مشروع توسعات طاقة معمل تكرير ميدور، حيث وقع الاتفاق الدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركة ميدور مع رؤساء تحالف بنوك ( CDP الإيطالى وكريدى إجريكول و بى ان بىؤ باريبا الفرنسيين) وتبلغ قيمة القرض 1.2 مليار دولار ويمثل حوالى 80 % من التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع التى تبلغ حوالى 1.4 مليار دولار.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول عقب توقيع الاتفاقية أن متانة العلاقات المصرية الإيطالية انعكست بشكل إيجابى على دعم التعاون المشترك في مجال البترول و الغاز، وكان لها أثر مهم فى تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية التى تسهم مساهمة إيجابية فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى التى تأتى على قائمة أولويات وزارة البترول.

وأوضح الوزير أن المشروع يأتى فى إطار استراتيجية وزارة البترول لتطوير وزيادة طاقات معامل التكرير، حيث يتم حالياً تنفيذ مشروعات جديدة بمعامل التكرير فى الصعيد والقاهرة والسويس والإسكندرية، مشيراً إلى أن مشروع توسعات ميدور يهدف إلى زيادة الطاقة التشغيلية للمعمل لتصل إلى 160 ألف برميل يوميا من خلال الاستفادة القصوى من وحدات وإمكانيات للمعمل الحالية لزيادة الطاقة الإنتاجية والحصول على منتجات بترولية عالية الجودة تتوافق مع المواصفات العالمية المستقبلية وذلك لتلبية جانب من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتعظيم إنتاج المقطرات الوسطى خاصة البوتاجاز والبنزين والسولار.

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس ميدور، إلى أن الشركة نجحت من خلال المستشار المالى تحالف بنكى (أبو ظبى الوطنى والأهلى المصرى) من التوصل إلى الحزم التمويلية لمشروع التوسعات مشيراً إلى أن باقى قيمة التمويل متاح منها جزء كبير كتمويل ذاتى بمعرفة المساهمين و البالغة 230 مليون دولار.

وأشار إلى أن حصول ميدور على ضمانة تمويلية مقدمة من هيئة تنمية الصادرات الإيطالية خلال توقيع اتفاقيات التعاون بين الحكومتين المصرية والإيطالية فى يوليو الماضى تعد دلالة قوية على تميز التعاون بين البلدين.

وأوضح أنه تم الانتهاء من التصميمات الهندسية للمشروع مع شركة UOP الأمريكية وجارى عمل التصميمات الهندسية التفصيلية بواسطة شركة تكنيب الإيطالية المقاول العام للمشروع ومن المخطط الانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2019.

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