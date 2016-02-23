أخبار عاجلة

مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي : أنا بفكر قبل ما أتكلم مع جوزي علشان ردودي تبقى جاهزة -
«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 6 متهمين هاربين وتحرير907 مخالفات مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

Google+ Print
ضبط 6 متهمين هاربين وتحرير907 مخالفات مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية ضبط 6 متهمين هاربين وتحرير907 مخالفات مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة اليوم، الثلاثاء، للقضاء على البؤر الإجريمية وضبط الخارجين على القانون تحت أشراف اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، واللواء جمال شكر، مدير المباحث الجنائية، وأسفرت الحملة عن ضبط 6 متهمين هاربين من أحكام قضائية بمراكز، السادات، الشهداء، منوف، بركة السبع، وتم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء أسامة خربوش، مدير إدارة مرور المحافظة، والنقيب كامل حلاوة، المسؤل عن مجمع المواقف بمدينة شبين الكوم، وأسفرت جهودها عن ضبط 30 دراجات نارية "بدون لوحات"، 13 حالة سحب تراخيص، 8 سيارة بدون لوحات 94 حالة انتظار خاطئ، تم رفعها بالونش، بالإضافة إلى 24 حالة تحدث فى المحمول، و9 ركاب زيادة، 54 حالة تصالح فورى 907 مخالفات على نموذج 125 مرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365