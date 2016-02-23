ضبط 6 متهمين هاربين وتحرير907 مخالفات مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة اليوم، الثلاثاء، للقضاء على البؤر الإجريمية وضبط الخارجين على القانون تحت أشراف اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، واللواء جمال شكر، مدير المباحث الجنائية، وأسفرت الحملة عن ضبط 6 متهمين هاربين من أحكام قضائية بمراكز، السادات، الشهداء، منوف، بركة السبع، وتم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء أسامة خربوش، مدير إدارة مرور المحافظة، والنقيب كامل حلاوة، المسؤل عن مجمع المواقف بمدينة شبين الكوم، وأسفرت جهودها عن ضبط 30 دراجات نارية "بدون لوحات"، 13 حالة سحب تراخيص، 8 سيارة بدون لوحات 94 حالة انتظار خاطئ، تم رفعها بالونش، بالإضافة إلى 24 حالة تحدث فى المحمول، و9 ركاب زيادة، 54 حالة تصالح فورى 907 مخالفات على نموذج 125 مرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.