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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق "قفط – القصير"

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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق "قفط – القصير" إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق "قفط – القصير"
أصيب صباح اليوم، الثلاثاء، 4 أشخاص من أسرة واحدة جراء انقلاب سيارة ملاكى بطريق "قفط – القصى"، تم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى الدكتور حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطاراً من نقطة إسعاف القصير يفيد بانقلاب سيارة ملاكى رقم "63670" ملاكى دمياط، بطريق "قفط – القصير"، وتحديداً بالكيلو 45، وتم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج .

ومن جانبه أكد الدكتور حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، أن المصابين هم مريم يحيى سعد وأسامة محمد رأفت ورنا محمد رأفت ومحمد رأفت قاسم هلال.

وأوضح جميل أن حالتهم الطبية مستقرة، وتم نقل أحدهم لمستشفى الغردقة العام لعمل أشعة مقطعية، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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