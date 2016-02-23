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كشف غموض اختفاء طالب ومطالبة أسرته بـ10 آلاف جنيه فدية فى القليوبية

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كشف غموض اختفاء طالب ومطالبة أسرته بـ10 آلاف جنيه فدية فى القليوبية كشف غموض اختفاء طالب ومطالبة أسرته بـ10 آلاف جنيه فدية فى القليوبية
كشف مديرية أمن القليوبية، غموض واقعة اختفاء طالب ومطالبة أسرته بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه فدية، تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث ورود بلاغ من المدعو "أحمد ع أ" 42 سنة موظف يفيد اختفاء نجله المدعو "عبدالله" 14 سنة طالب عن المنزل، وتلقيه اتصال هاتفى طلب منه دفع فدية 10 آلاف جنيه مقابل إطلاق سراح نجله.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عرفة حمزة مدير المباحث، وإشراف العميد حسام فوزى رئيس المباحث ضم ضباط إدارة البحث الجنائى والعقيد حسام الحسينى رئيس فرقة بنها ومباحث مركز طوخ، بالتنسيق ومفتشى فرع الأمن العام بالمديرية، وأثناء ذلك حضر المبلغ وبرفقته نجله المتغيب وكل من سهير الشحات 59 سنة مدرسه ومقيمة المحلة الكبرى – غربية و"أحمد صبرى" 13 سنة طالب بالصف الأول الاعدادى ومقيم الكوم الأخضر حوش عيسى – بحيرة وبسؤال الأولى قررت أنها أثناء توجهها لصلاة الفجر بمسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر – جيزة عثرت على نجل المبلغ والطفل الثانى بمدخل عقار بميدان الحصرى نائمين وبسؤالهما عن سبب تواجدهما قررا أنهما ترك سكنهما لسوء معاملة أهليتهما فأقنعتهما بالعودة لأسرهما وقامت بإحضار نجل المبلغ.

بسؤال نجل المبلغ قرر أنه ترك مسكنه لقيام والده بتعنيفه وصفعه أمام أهليته، وتوجه لمدينة السادس من أكتوبر وأرسل رسالة لأحد أقاربه من هاتف به شريحة غير معلومة لأهليته يطالبهم بمبلغ 10 آلاف جنيه مقابل إعادته، وأضاف أنه تعرف على بعض الصبية من الباعة الجائلين بناحية الحصرى بمدينة أكتوبر حتى تقابل مع الأولى وأقنعته بالعودة لأهليته.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيقات.

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مصر 365