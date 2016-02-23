العاشر من رمضان تتصدر قرارات إزالة التعديات والبناء المخالف

تصدرت مدينة العاشر من رمضان القائمة الخاصة بالمخالفات الخاصة بالتعديات والبناء المخالف، خاصة بمنطقة "ابنى بيتك"، حيث أصدر وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى 27 قرار إزالة للتعديات ومخالفات البناء فى المدن الجديدة بينهم 14 قرارا للعاشر فقط.

وشدد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، أن القرارات تؤكد على أنه يتم تنفيذ القانون، والوزارة تعمل على الحفاظ على المظهر الجمالى والطابع العمرانى بالمدن الجديدة، ومنع أى مخالفات جديدة.

وقال رئيس الجهاز، إنه نصت قرارات الإزالة التى أصدرها الوزير، على أن يتولى جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير، وأقسام الشرطة المختصة، تنفيذ هذه الإزالات.

وتضمنت قائمة القرارات إصدار قرار إزالة إدارى لمخالفات البناء الواقعة على القطعة رقم (291) بالقطاع (ب1) بالحى العاشر فى مدينة العاشر من رمضان، بمشروع ابنى بيتك، والمخصصة لأحد المواطنين، والمتمثلة فى التعدى بالبناء على منطقة الردود الخلفى بالكامل بالدور الأرضى والأول علوى، وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر، وللاشتراطات البنائية.

كما أصدر قرار إزالة إدارى لمخالفات البناء الواقعة على القطعة رقم (789) بالقطاع (ب1) بالحى العاشر فى مدينة العاشر من رمضان بمشروع ابنى بيتك، المخصصة لأحد المواطنين، المتمثلة فى التعدى بالبناء على منطقة الردود الخلفى بالكامل + 2.9م × 1.20م بالواجهة الأمامية بالدور الأرضى والأول علوى، وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر، وللاشتراطات البنائية.

وأصدر قرار إزالة إدارى لمخالفات البناء الواقعة على القطعة رقم (935) بالقطاع (1أ) بالحى العاشر فى مدينة العاشر من رمضان بمشروع ابنى بيتك، والمخصصة لأحد المواطنين، المتمثلة فى التعدى بالبناء على منطقة الردود الخلفى بالكامل بالدورين الأرضى والأول علوى، وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر، وللاشتراطات البنائية.

كما أصدر قرار إزالة إدارى لمخالفات البناء الواقعة على القطعة رقم (712) بالقطاع (ج1) بمشروع ابنى بيتك بالحى العاشر فى مدينة العاشر من رمضان، المخصصة لأحد المواطنين، والمتمثلة فى التعدى على منطقة الردود الخلفى والجانبى بالكامل بالدور الأرضى، وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر، وللاشتراطات البنائية.

كما أصدر “مدبولى” قرار إزالة إدارى لمخالفات البناء الواقعة على القطعة رقم (177) بالقطاع (ب1) بالحى العاشر فى مدينة العاشر من رمضان بمشروع ابنى بيتك، المخصصة لأحد المواطنين، المتمثلة فى التعدى بالبناء على منطقة الردود الخلفى بالكامل بالدور الأرضى، وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر، وللاشتراطات البنائية.

كما أصدر قرار إزالة إدارى لمخالفات البناء الواقعة على القطعة رقم (888) بالقطاع (1أ) بالحى العاشر فى مدينة العاشر من رمضان بمشروع ابنى بيتك، والمخصصة لأحد المواطنين، والمتمثلة فى البناء على منطقة الردود الخلفى بالأدوار: الأرضى، والأول علوى، والثانى علوى، وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر، وللاشتراطات البنائية.

كما أصدر قرار إزالة إدارى لمخالفات البناء الواقعة من مالك القطعة رقم 708 بالمجاروة السابعة بالإسكان العائلى فى مدينة الشروق، والمتمثلة فى بناء الأسوار بالتعدى بمقدار 61.3م2 بالناحية الشرقية للقطعة رقم 706، وكذا التعدى بمقدار 1.78م2 داخل حدود القطعة رقم 707 من الناحية الغربية.

وأصدر قرار إزالة إدارى لمخالفات البناء الواقعة بقطعة الأرض رقم (779) قطاع (د1) بالحى العاشر فى مدينة العاشر من بمشروع ابنى بيتك، المخصصة لأحد المواطنين، المتمثلة فى التعدى بالبناء بمنطقة الردود الخلفى والجانبى بالكامل مع إضافة بناء بالردود الأمامى بالدور الأرضى، وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر، وللاشتراطات البنائية.

وأصدر الوزير قرار إزالة إدارى لمخالفات البناء الواقعة على القطعة رقم (1330) بالقطاع (1أ) بالحى العاشر فى مدينة العاشر من رمضان بمشروع ابنى بيتك المخصصة لاحد المواطنين، المتمثلة فى التعدى بالبناء على منطقة الردود الخلفى بالكامل بالدور الأرضى والأول علوى مع ترك مساحة خلف المطبخ كمنور 1م×5م بالدور الأرضى، وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر، وللاشتراطات البنائية.

كما أصدر قرار إزالة إدارى لمخالفات البناء الواقعة على قطعة الأرض رقم (568) بالقطاع (1أ) بمشروع ابنى بيتك بالحى العاشر فى مدينة العاشر من رمضان، المخصصة لأحد المواطنين، المتمثلة فى التعدى بالبناء على منطقة الردود الخلفى بالكامل ماعدا 1.5م بعرض القطعة الخلفى + (1.59م × 1م) + (2.14م × 3.17م) للواجهة الأمامية بالدور الأرضى والأول علوى بتسوية الواجهة، وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر، وللاشتراطات البنائية.

وأصدر قرار إزالة إدارى لمخالفات البناء الواقعة بقطعة الأرض رقم (1154) بالقطاع (1أ) بالحى العاشر فى مدينة العاشر من رمضان بمشروع ابنى بيتك، المخصصة لأحد المواطنين، المتمثلة فى التعدى بالبناء بمنطقة الردود الخلفى بالكامل بالدور الأرضى والأول علوى بإقامة مبان وأعمال خرسانية، وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر، وللاشتراطات البنائية.

وأصدر قرار إزالة لمخالفات البناء الواقعة على قطعة الأرض رقم (1323) بالقطاع (1أ) بمشروع ابنى بيتك بالحى العاشر فى مدينة العاشر من رمضان، المخصصة لأحد المواطنين، المتمثلة فى التعدى بالبناء على منطقة الردود الخلفى بالكامل بالأدوار: الأرضى، والأول، والثانى علوى، وعمل سلم للسطح بالمخالفة، وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر، وللاشتراطات البنائية.

كما أصدر الوزير قرار إزالة إدارى لمخالفات البناء الواقعة على القطعة رقم (333) بالقطاع (د1) بمشروع ابنى بيتك بالحى العاشر فى مدينة العاشر من رمضان، المخصصة لأحد المواطنين، المتمثلة فى التعدى بالبناء بصب جزء من الردود الخلفى مساحة 5م×1.5م + 3.52م×4.68م + 1.40م×2.91م بالدور الأرضى، وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر، وللاشتراطات البنائية.

وأصدر قرار إزالة إدارى لمخالفات البناء الواقعة على القطعة رقم (267) بالقطاع (أ1) بمشروع ابنى بيتك بالحى العاشر فى مدينة العاشر من رمضان، المخصصة لأحد المواطنين، المتمثلة فى التعدى على منطقة الردود الخلفى بالكامل عدا 1م + إضافة 2م زيادة بعرض القطعة خلفى بالدور الأرضى، وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر، وللاشتراطات البنائية.

كما أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن الجهاز يولى اهتمامًا كبيرًا بمشروع «ابنى بيتك» فى المدينة بجميع القطاعات، ويتم حاليا تكثيف العمل فى طرق ومرافق منطقة ابنى بيتك .

وقال رئيس الجهاز فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن أعمال الطرق مستمرة حاليًا فى القطاع «أ، ب، ج، د، ف»، والعمل جار فيها على قدم وساق، وجار أعمال تنسيق الموقع بالتوازى مع أعمال الكهرباء بالقطاع «د، ف».

وأشار "النجار" إلى أنه يتم المرور اليومى على جميع الأعمال التى تُنفذ حاليًا، وقد تم طرح محال السوق التجارى بالحى الثانى عشر فى مزاد علنى، ولم يجد إقبالًا، وجار العمل فى إجراءات طرح المحال بعدد سوقَين مجمعَين بالحى الثانى عشر فى مزاد علنى.

وأكد النجار أن جهاز مدينة العاشر من رمضان طرح تصميم توسعة وتطوير وتجميل طريق العاشر بلبيس من طريق القاهرة بلبيس الصحراوى شمالا وحتى طريق القاهرة السويس الصحراوى جنوبا مع تصميم الأعمال الصناعية (كبارى-أنفاق) عند بداية ونهاية الطريق وكذا الربط بين جانبى الطريق الشرقى والغربى داخل كردون المدينة والمشروع مدرج بخطة العام المالى.

جدير بالذكر أنه تصدرت مدينة العاشر من رمضان القائمة الخاصة بالمخالفات الخاصة بالتعديات والبناء المخالف، خاصة بمنطقة ابنى بيتك، حيث أصدر وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى 27 قرار إزالة للتعديات ومخالفات البناء فى المدن الجديدة بينهم 14 قرارا للعاشر فقط.