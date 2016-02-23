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الخميس.. محافظ الغربية يفتتح محطة رفع الصرف الصحى بقرية كفر حسان

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الخميس.. محافظ الغربية يفتتح محطة رفع الصرف الصحى بقرية كفر حسان الخميس.. محافظ الغربية يفتتح محطة رفع الصرف الصحى بقرية كفر حسان
يفتتح اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، بعد غد، الخميس، محطة رفع الصرف الصحى بقرية حسان بمركز سمنود، كما يضع حجر الأساس لمدرسة سمنود الابتدائية بمدخل المدينة.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن المحافظ سيتفقد بعد ذلك عدة منشآت حكومية، وهى مستشفى سمنود المركزى، وأعمال إنشاء البرج السكنى الاستثمارى خلف مجلس المدينة، ومعرض السلع الغذائية الدائم بالمدينة، وحمام سراج الأثرى بالمدينة، ومحطة الرفع الصرف الصحى بقرية الناصرية.

ومن المقرر أن يضع المحافظ حجر الأساس لمدرسة مصطفى كامل الابتدائية بقرية الناصرية، ويتفقد مدرسة الناصرية الإعدادية بنات، ومحطة رفع الصرف الصحى بقرية أبو صير، ومركز شباب مدينة سمنود، وافتتاح الملعب الكبير، وافتتاح غرفة خلع الملابس بمركز الشباب وعرض رياضى لمدة 10 دقائق.

كما يتفقد المحافظ موقع محطة ترحيل القمامة بالمدينة، ثم يتوجه إلى الديوان العام لمجلس المدينة، والتوجه إلى الاجتماع بحضور نواب البرلمان عن مركز، ومدينة سمنود، والمديرين التنفيذيين بمقر نادى المعلمين لبحث مشاكل المواطنين.

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