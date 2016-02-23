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المصنفات الفنية تضبط شبكة للدش المركزى بدون ترخيص بالإسكندرية

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المصنفات الفنية تضبط شبكة للدش المركزى بدون ترخيص بالإسكندرية المصنفات الفنية تضبط شبكة للدش المركزى بدون ترخيص بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد فى ضبط للدش المركزى بدون ترخيص تضر بالدخل القومى .

البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم مباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية تفيد قيام "نادر.ال"، 55 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم أول الرمل بإنشاء شبكة للدش المركزى "بدون ترخيص"، متخذاً لها مقراً بالعقار رقم 23 شارع عبد القادر عطية منطقة الهدايا دائرة قسم أول الرمل متهرباً من سداد الرسوم الضريبية عن أرباحه من مزاولة هذا النشاط غير المشروع، حيث يحصل اشتراكات شهرية من أهالى المنطقة، ما يشكل ضرراً على الدخل القومى بالإضافة إلى سرقة التيار الكهربائى .

عقب تقنين الإجراءات قامت حملة برئاسة العقيد خالد عبد الهادى رئيس مباحث المصنفات بالإسكندرية لضبط المذكور، وتم ضبطه وضبط 100 جهاز ريسيفر – جهاز DVD - و6 كابينة توزيع " موديليتر " و22 كارت فك شفرة وعدد 23 ريموت كنترول و6 أجهزة مكبر إشارة فضائية مجموعة من الأسلاك والكابلات الفضائية، مجموعة محاور توزيع كهربائية".
>تم تحرير المحضر جنح اقتصادية قسم أول الرمل، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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