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رانيا العبدلله: ما من مكان أنسب من دبي لإلهام المشاركين على الابتكار

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رانيا العبدلله: ما من مكان أنسب من دبي لإلهام المشاركين على الابتكار رانيا العبدلله: ما من مكان أنسب من دبي لإلهام المشاركين على الابتكار

قالت الملكة رانيا العبدالله في كلمة ألقتها ضمن الافتتاح الرسمي لمنتدى المرأة العالمي بدبي،  أن دولة الامارات هي المكان الأنسب لإلهام المشاركين على الابتكار، فالدولة استطاعت تحقيق مكاسب كبيرة للمرأة، ولأم الإمارات دور رئيس في رفع مكانة نساء الإمارات.

وأضافت، أن "الاسلام حين أنار العالم أعطى المرأة حقوقا قفزت بها من ظلم الجاهلية.. إن نجاح المرأة لابد أن يتلوه نجاح أخريات وحين تنهض المرأة فهي ترفع يديها لمساعدة من حولها.... نحن بحاجة لأياد قوية مستنيرة ترفع مجتمعاتنا لننهض من جديد... علينا ان نكسر القوالب التي تلف النساء منذ ولادتهن."

كما شددت على أن الابتكار يكسر القواعد ويغير المجتمع كما أنه غير محصور بعرف أو مؤسسة.

واختتمت كلمتها بقولها: "ندعو الله أن يعم الاستقرار والأمن دولنا العربية وأشكر الشيخة منال بنت محمد على هذه المنصة المعنية بالمرأة والمجتمع."
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