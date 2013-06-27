ما أسباب التهابات المهبل عند المرأة؟

أرسلت قارئة تقول أعانى من التهابات شديدة بالمهبل تأتى على فترات قصيرة، وخاصة أثناء فترة الدورة الشهرية، وأجد حرج شديد فى الإفصاح عن هذا، فهل يمكن أن أعرف أسباب هذه الالتهابات؟ مع العلم أنى متزوجة، وأحافظ على النظافة الشخصية بشدة.

أجاب الدكتور أحمد خالد أخصائى أمراض النساء والتوليد، موضحا أنه أثناء الدورة الشهرية تنشط البكتريا والفطريات، وإذا لم تقم المرأة فى الحفاظ على النظافة الشخصية قد تؤدى إلى وجود التهابات شديدة، وخاصة بمنطقة المهبل.

وأشار إلى أنه قد يكون لتلك الحالة التى تعانى منها القارئة عدة أسباب منها، أن تكون أثناء إصابة المريضة بالتهابات شديدة بالمهبل، قد حدثت علاقة زوجية فانتقلت العدوى إلى الزوج، فأصبح هو مصدر انتقال المرض لها، وهنا يجب على الزوج زيارة الطبيب أيضا، أو أن تكون المريضة مصابة بارتفاع نسبة السكر فى الدم، فهو يتسبب فى عودة الالتهابات والحكة بعد شفائه، بالإضافة إلى أن استخدام بعض المطهرات المهلبية نفسها قد تكون سببا لوجود تلك الالتهابات، لأننا فى تلك الحالة نزيل سائلا طبيعيا موجودا فى المهبل وظيفته مقاومة الميكروبات، ونضع مكانه سائلا كميائيا قد يتفاعل مع الجلد، خاصة إذا كان حساسا، وإذا كان لابد من استعمال تلك المطهرات فإننا ننصح بأن يكون استخدامه مرة واحدة أسبوعيا فقط.