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اعتقال 4 أشخاص فى إسبانيا والمغرب على صلة بداعش

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اعتقال 4 أشخاص فى إسبانيا والمغرب على صلة بداعش اعتقال 4 أشخاص فى إسبانيا والمغرب على صلة بداعش

قالت وزارة الداخلية الإسبانية أن رجال شرطة من إسبانيا والمغرب قاموا باعتقال أربعة أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء فى خلية جهادية تسعى إلى تجنيد أفراد لصالح تنظيم داعش.

وجاء فى بيان للوزارة الثلاثاء، أن ثلاثة أسبان اعتقلوا فى جيب مليلة الأسبانى فى شمال أفريقيا، فيما اعتقل مغربى فى مدينة نادور المغربية القريبة.

وأضافت الوزارة أن الأربعة شكلوا خلية تهدف إلى تجنيد مقاتلين للإنضمام إلى داعش فى العراق وسوريا فضلا عن مقاتلين يرغبون فى شن هجمات فى إسبانيا والمغرب.

واعتقلت الشرطة الإسبانية مائة شخص ممن يعتقد بأنهم متطرفون إسلاميون العام الماضى وأكثر من 600 منذ تفجير قطار مدريد عام 2004 والذى أسفر عن مقتل 191 شخصا وإصابة قرابة ألفين.
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