صائب عريقات: لا يوجد مبادرة فرنسية لإنهاء القضية الفلسطينية الإسرائيلية

كشف صائب عريقات، عن عدم وجود مبادرة فرنسية لإنهاء القضية الفلسطينية الإسرائيلية قائلا "هم سيعقدون مؤتمر وزارى فى أبريل المقبل يحضره فلسطين وإسرائيل ومن هذا المنطلق يتطلعون إلى مؤتمر دولى".

وأكد عريقات خلال كلمته فى اجتماع مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات المنعقد بجامعة الدول العربية بحضور الدكتور نبيل العربى، الأمين العام، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق، أن داعش لن يهزم بالرصاص أو بالتحالفات، مشددا على خطورة توغل هذا الخطر فى العالم.

وأوضح أن اليهودية لم تكن خطر على الفلسطينيين فى يوم من الأيام. فهى دين سماوى، ولكن الاستيطان يريد محو فلسطين من على خارطة العالم.

وقال أنا أدرك تماما أن فلسطين ستعود إلى خارطة الجفرافيا.

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