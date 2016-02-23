أخبار عاجلة

مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي : أنا بفكر قبل ما أتكلم مع جوزي علشان ردودي تبقى جاهزة -
«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

صائب عريقات: لا يوجد مبادرة فرنسية لإنهاء القضية الفلسطينية الإسرائيلية

Google+ Print
صائب عريقات: لا يوجد مبادرة فرنسية لإنهاء القضية الفلسطينية الإسرائيلية صائب عريقات: لا يوجد مبادرة فرنسية لإنهاء القضية الفلسطينية الإسرائيلية
كشف صائب عريقات، عن عدم وجود مبادرة فرنسية لإنهاء القضية الفلسطينية الإسرائيلية قائلا "هم سيعقدون مؤتمر وزارى فى أبريل المقبل يحضره فلسطين وإسرائيل ومن هذا المنطلق يتطلعون إلى مؤتمر دولى".

وأكد عريقات خلال كلمته فى اجتماع مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات المنعقد بجامعة الدول العربية بحضور الدكتور نبيل العربى، الأمين العام، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق، أن داعش لن يهزم بالرصاص أو بالتحالفات، مشددا على خطورة توغل هذا الخطر فى العالم.

وأوضح أن اليهودية لم تكن خطر على الفلسطينيين فى يوم من الأيام. فهى دين سماوى، ولكن الاستيطان يريد محو فلسطين من على خارطة العالم.

وقال أنا أدرك تماما أن فلسطين ستعود إلى خارطة الجفرافيا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365