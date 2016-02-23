الكرملين: سنعمل مع دمشق لتنفيذ ماهو ضرورى لحل الأزمة السورية

أفادت الرئاسة الروسية (الكرملين) الليلة الماضية بأنها ستعمل مع دمشق على تنفيذ ماهو ضرورى لحل أزمة سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف فى تصريحات- نقلتها وكالة "تاس" الروسية- أن "موسكو وفى إطار العملية التى ينفذها سلاح الجو الروسى فى المجال الجوى السورى، تبقى على اتصال وثيق مع القيادة الشرعية فى دمشق".

وشدد بيسكوف على أن "روسيا ستنفذ مع دمشق كل العمل اللازم "، وذلك تأكيدا على ما قاله الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى وقت سابق.

وأضاف بيسكوف أن بلاده تتوقع من "الولايات المتحدة وحلفائها والجماعات التى تدعمها الولايات المتحدة فى سوريا أن تحذو حذوها"، مشيرا إلى أن روسيا ستبقى على اتصال مع الدول المعنية ومع دول المنطقة فى المقام الأول، فى سياق التسوية السورية.

وردا على سؤال عما إذا كان بوتين ركز على هذه القضايا خلال محادثاته الأخيرة مع القيادة السعودية والقطرية، قال بيسكوف: "تمت مناقشة وصياغة القرارات والموافقة عليها خلال الحوارات الثنائية المذكورة".

>